Минобороны объявило о взятии под контроль села Михайловка

Спецоперация России на Украине, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.