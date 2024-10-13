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Минобороны объявило о взятии под контроль села Михайловка

Ведомости

Российские войска взяли под контроль село Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять американских реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотников. За сутки ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах. 

На Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Охримовке, Чайковке, Липцах Харьковской области и Катериновке Сумской области. Потери ВСУ в этих районеах составили три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, также уничтожен склад БПЛА.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Потери за сутки в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР составили американский бронетранспортер М113, боевая машина пехоты (БМП), боевая бронированная машина «Козак», 12 пикапов и другую технику.

Группировкой «Центр» были отражены 11 контратак ВСУ. В результате работы подразделений группировки ВСУ потеряли три американские боевые бронированные машины HMMWV и турецкую Kirpi, пять автомобилей, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Спецоперация России на Украине, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.

6 августа этого года вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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