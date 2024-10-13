Минобороны объявило о взятии под контроль села Михайловка
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять американских реактивных снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотников. За сутки ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
На Липцовском и Волчанском направлениях в Харьковской области группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Охримовке, Чайковке, Липцах Харьковской области и Катериновке Сумской области. Потери ВСУ в этих районеах составили три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, также уничтожен склад БПЛА.
Подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Потери за сутки в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР составили американский бронетранспортер М113, боевая машина пехоты (БМП), боевая бронированная машина «Козак», 12 пикапов и другую технику.
Группировкой «Центр» были отражены 11 контратак ВСУ. В результате работы подразделений группировки ВСУ потеряли три американские боевые бронированные машины HMMWV и турецкую Kirpi, пять автомобилей, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
Спецоперация России на Украине, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.
6 августа этого года вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.