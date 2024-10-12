Что известно о ситуации в Курской области на 12 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 12 октябряЗа сутки российские военные взяли в плен еще семь солдат ВСУ
Российская армия продолжает противостоять украинским силам в Курской области, вторгшимся в регион в начале августа. За последние сутки в плен попали еще семь военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), а следствие возбудило уголовное дело против гражданина США, который в составе иностранной ЧВК участвовал в нападении на российский регион.
«Ведомости» собрали данные о ситуации в Курской области на 12 октября.
Сводка Минобороны
Во время наступления подразделения «Севера», как следует из сообщения оборонного ведомства, нанесли поражение частям механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригад нацгвардии и территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово.
Подразделения группировки также отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг и Новоивановка, потери противника составили до 60 человек, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей. Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники украинских бригад в районах 18 населенных пунктов региона.
За сутки, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 400 человек и 18 единиц бронетехники, а семь военнослужащих сдались в плен. Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих.
Отдельно ведомство сообщило, что экипаж вертолета Ми-28нм поразил живую силу и бронированную технику ВСУ в курском приграничье. Минобороны опубликовало кадры работы армейской авиации.
Освобождены 19 населенных пунктов
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале об освобождении за два месяца 19 населенных пунктов в Курской области.
По его словам, за последние два дня российские войска зачистили от сил противника два населенных пункта, еще два находятся в процессе зачистки. На Суджанском направлении группа «Аида» спецназа «Ахмат» сожгла один танк и одну ББМ. 11 октября Алаудинов приводил данные о 15 населенных пунктах, которые вернулись под контроль ВС РФ в Курской области.
Обстановка в ПВР
После проникновения ВСУ в Курскую область в регионе работают пункты временного размещения, один из них посетил заместитель губернатора Константин Поляков. В правительстве сообщили, что сейчас в ПВР в Курске находятся 29 человек, в том числе дети. Замглавы регионы привез туда бытовую технику, а также вручил школьнику Кириллу Денисьеву наушники и передал в ПВР гуманитарную помощь от Башкирии. Люди, которые покинули свои дома, обсудили с властями вопросы трудоустройства, транспорта и обеспечения зимней одеждой, уточнили в правительстве.
Первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Евгений Медведев посетил ПВР в Щиграх, а исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Вячеслав Харитонов в другом ПВР встретился с жителями Рыльского района.
Мэр Курска Игорь Куцак также рассказал о работе пункта выдачи гуманитарной помощи, который открыли в здании Центрального рынка. По его словам, каждый день помощь здесь получают более тысячи человек. Речь идет о жителях приграничных районов, которые вынужденно покинули свои дома и не проживают в ПВР. В пункте под личную подпись выдают продуктовые и гигиенические наборы, при необходимости можно оставить заявку для получения адресной помощи. Кроме того, продолжается работа по выдаче сезонной теплой одежды, добавил Куцак.
Военные возводят понтонные мосты
Российские военнослужащие возводят понтонные мосты для обеспечения войск и переправки жителей Курской области, сообщил на видео Минобороны понтонер с позывным Белый. Как уточняет ТАСС, работами занимаются военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север». По словам Белого, с помощью сооружений российским войскам переправляются боеприпасы, техника и поддержка, а благодаря мостам противник не может продвигаться дальше.
«Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», – сказал понтонер.
Перед установкой моста проводится разведка местности на наличие минных заграждений, измеряется крутизна и проходимость берегов, сообщил также командир инженерно-саперного взвода с позывным Кузбасс.
Американца обвиняют в преступлениях в приграничье
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против американца Деррика Бейлса, который воюет против РФ на стороне ВСУ и участвовал во вторжении в Курскую область в августе.
По данным следствия, Бейлс участвует в боевых действиях против России в составе ЧВК Forward Observations Group. После вторжения в российский регион американец и другие наемники и украинские военные «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», говорится в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождения фигуранта и его соучастников.