Что известно о ситуации в Курской области на 12 октября

После проникновения ВСУ в Курскую область в регионе работают пункты временного размещения, один из них посетил заместитель губернатора Константин Поляков. В правительстве сообщили, что сейчас в ПВР в Курске находятся 29 человек, в том числе дети. Замглавы регионы привез туда бытовую технику, а также вручил школьнику Кириллу Денисьеву наушники и передал в ПВР гуманитарную помощь от Башкирии. Люди, которые покинули свои дома, обсудили с властями вопросы трудоустройства, транспорта и обеспечения зимней одеждой, уточнили в правительстве.