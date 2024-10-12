СК заочно обвинил американца в преступлениях в Курской области

Бейлс заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, «совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», уточнили в СК. Кроме того, гражданина США обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда других преступлений.