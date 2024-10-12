СК заочно обвинил американца в преступлениях в Курской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против американца Деррика Бейлса, который воюет против РФ на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовал во вторжении в Курскую область в августе. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства.
Бейлс заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, «совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», уточнили в СК. Кроме того, гражданина США обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда других преступлений.
По данным следствия, Бейлс участвует в боевых действиях против России в составе ЧВК Forward Observations Group. После вторжения в российский регион американец и другие наемники и украинские военные «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», говорится в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождения фигуранта и его соучастников.
В октябре СК возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Кесарели, принимавшего участие в боевых действиях в Курской области на стороне Украины. В том же месяце Генпрокуратура России сообщила, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит уголовное дело против военнослужащего ВСУ, гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта, который в 2014-2015 гг. служил в украинском военизированном объединении «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях на стороне Украины.
В Курской области более двух месяцев продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские военные вторглись на территорию России 6 августа. Иностранные наемники, которые зашли вместе с ВСУ на территорию региона, были законной целью для ВС РФ, часть из них уже уничтожены, говорил в конце сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.