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СК заочно обвинил американца в преступлениях в Курской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против американца Деррика Бейлса, который воюет против РФ на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвовал во вторжении в Курскую область в августе. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства.

Бейлс заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, «совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти», уточнили в СК. Кроме того, гражданина США обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и в совершении ряда других преступлений.

По данным следствия, Бейлс участвует в боевых действиях против России в составе ЧВК Forward Observations Group. После вторжения в российский регион американец и другие наемники и украинские военные «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», говорится в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождения фигуранта и его соучастников. 

В октябре СК возбудил уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Кесарели, принимавшего участие в боевых действиях в Курской области на стороне Украины. В том же месяце Генпрокуратура России сообщила, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит уголовное дело против военнослужащего ВСУ, гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта, который в 2014-2015 гг. служил в украинском военизированном объединении «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях на стороне Украины. 

В Курской области более двух месяцев продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские военные вторглись на территорию России 6 августа. Иностранные наемники, которые зашли вместе с ВСУ на территорию региона, были законной целью для ВС РФ, часть из них уже уничтожены, говорил в конце сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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