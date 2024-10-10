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СК возбудил дело против наемника из Грузии

Ведомости

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Грузии Георгия Кесарели, принимавшего участие в боевых действиях в Курской области на стороне Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (РФ) России.

Следствие установило, что Кесарели на протяжении долгого времени вербовал, обучал и финансировал наемников для их участия в вооруженном конфликте на российской территории. Сам грузин в качестве наемника лично участвует в боевых действиях на территории России.

В конце августа вооруженный Кесарели и другие наемники, действуя с представителями украинских вооруженных формирований, с использованием взрывных устройств и военной техники незаконно проникли в Курскую область. Желая устрашить население, дестабилизировать работу органов власти и причинить имущественный ущерб, они «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».

Кесарели заочно подозревается в теракте, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти. Кроме того, наемника подозревают в незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, совершении ряда иных преступлений.

Следствие устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников.

9 октября Генпрокуратура России сообщила, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины, гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта. 47-летний швед обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по ноябрь 2015 г. Скиллт служил в украинском военизированном объединении «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Мужчина находится в международном розыске и был заочно арестован в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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