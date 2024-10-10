СК возбудил дело против наемника из Грузии
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Грузии Георгия Кесарели, принимавшего участие в боевых действиях в Курской области на стороне Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (РФ) России.
Следствие установило, что Кесарели на протяжении долгого времени вербовал, обучал и финансировал наемников для их участия в вооруженном конфликте на российской территории. Сам грузин в качестве наемника лично участвует в боевых действиях на территории России.
В конце августа вооруженный Кесарели и другие наемники, действуя с представителями украинских вооруженных формирований, с использованием взрывных устройств и военной техники незаконно проникли в Курскую область. Желая устрашить население, дестабилизировать работу органов власти и причинить имущественный ущерб, они «совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения».
Кесарели заочно подозревается в теракте, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти. Кроме того, наемника подозревают в незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, совершении ряда иных преступлений.
Следствие устанавливает местонахождение фигуранта и его соучастников.
9 октября Генпрокуратура России сообщила, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины, гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта. 47-летний швед обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по ноябрь 2015 г. Скиллт служил в украинском военизированном объединении «Азов»