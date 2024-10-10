СК возбудил дело против наемника из Грузии

9 октября Генпрокуратура России сообщила, что Верховный суд Донецкой народной республики рассмотрит уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины, гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта. 47-летний швед обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по ноябрь 2015 г. Скиллт служил в украинском военизированном объединении «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Мужчина находится в международном розыске и был заочно арестован в России.