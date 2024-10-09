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Прокуратура: дело наемника ВСУ из Швеции направлено в суд

Ведомости

Прокуратура Донецкой народной республики направила в Верховный суд региона уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Келла Микаэля Скиллта, который является гражданином Швеции. Он находится в международном розыске и был заочно арестован в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

47-летний швед обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по ноябрь 2015 г. Скиллт служил в украинском военизированном объединении «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

В июне 2014 г. он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка в Мариуполе совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий. В марте 2022 г. Скиллт вернулся на службу в качестве наемника в составе ВСУ, где находился до марта 2023 г., говорится в сообщении Генпрокуратуры. Утверждается, что за это гражданин Швеции получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн руб.   

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 

26 сентября 2024 г. в Следственном комитете России заявили, что правоохранители в общей сложности привлекли к уголовной ответственности 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. 4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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