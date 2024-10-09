Прокуратура: дело наемника ВСУ из Швеции направлено в суд

В июне 2014 г. он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка в Мариуполе совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий. В марте 2022 г. Скиллт вернулся на службу в качестве наемника в составе ВСУ, где находился до марта 2023 г., говорится в сообщении Генпрокуратуры. Утверждается, что за это гражданин Швеции получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн руб.