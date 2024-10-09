Прокуратура: дело наемника ВСУ из Швеции направлено в суд
Прокуратура Донецкой народной республики направила в Верховный суд региона уголовное дело против военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ) Келла Микаэля Скиллта, который является гражданином Швеции. Он находится в международном розыске и был заочно арестован в России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
47-летний швед обвиняется в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ). По версии следствия, с мая 2014 г. по ноябрь 2015 г. Скиллт служил в украинском военизированном объединении «Азов
В июне 2014 г. он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка в Мариуполе совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий. В марте 2022 г. Скиллт вернулся на службу в качестве наемника в составе ВСУ, где находился до марта 2023 г., говорится в сообщении Генпрокуратуры. Утверждается, что за это гражданин Швеции получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн руб.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
26 сентября 2024 г. в Следственном комитете России заявили, что правоохранители в общей сложности привлекли к уголовной ответственности 785 иностранцев, участвующих в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. 4 октября директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ сообщил, что численность наемников в интернациональном легионе ВСУ составляет 18 000 человек из 85 государств, включая страны постсоветского пространства.