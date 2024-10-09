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Что известно о ситуации в Курской области на 9 октября

ВС РФ вернули под контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский
Екатерина Дорофеева
Евгений Биятов / РИА Новости

Бои в Курской области продолжаются 65-й день. Вооруженные силы России вернули под свой контроль два населенных пункта: Новая Сорочина и Покровский. В регионе продолжают действовать режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, во время которого освободили Новую Сорочину и Покровский. Они нанесли поражение частям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово. За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово.

С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый и др.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам бригад ВСУ вблизи населенных пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка. За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 21 350 человек, сообщает Минобороны РФ.

В центры занятости в общей сложности обратились почти 1000 эвакуированных жителей Курской области, из них более 600 человек трудоустроились. В Роструде отметили, что самыми востребованными специалистами стали монтажники, повара, учителя, водители, станочники и слесари-ремонтники.

По словам главы ведомства Михаила Иванкова, центры занятости в регионах проводят консультации, чтобы работники знали о своих трудовых правах и получали доступ к необходимой информации. На сайте Роструда также сообщается, что консультации проводятся в более чем 200 пунктах временного размещения в 29 регионах.

Минсельхоз намерен обратиться в Минфин для компенсации убытков агропромышленного комплекса Курской области, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Ущерб от утраченного поголовья животных оценивается в более чем 3 млрд руб., отметила она.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов обсудил с председателем ДОСААФ региона Надеждой Пономаревой продолжение взаимодействия. Они затронули такие сферы, как гуманитарная помощь, поддержка волонтеров и боевых подразделений на фронте, а также оперативную помощь эвакуированным из приграничных районов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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