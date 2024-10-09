Что известно о ситуации в Курской области на 9 октября

По словам главы ведомства Михаила Иванкова, центры занятости в регионах проводят консультации, чтобы работники знали о своих трудовых правах и получали доступ к необходимой информации. На сайте Роструда также сообщается, что консультации проводятся в более чем 200 пунктах временного размещения в 29 регионах.