Более 780 иностранных наемников привлекли к уголовной ответственности в РоссииВ СК, в частности, рассказали о задержании гражданина Грузии после боестолкновений в ДНР
Правоохранители привлекли к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение. Эта цифра была озвучена в ходе оперативного совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое провел председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в Донецке.
В частности, в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. По данным следствия, в апреле 2023 г. грузин приехал во Львовскую область Украины для прохождения военной подготовки. После его направили во временно оккупированный Украиной Славянск в ДНР, где он участвовал в конфликте за вознаграждение. При попытке перемещения группы наемников из ДНР в Луганскую народную республику (ЛНР) произошло боестолкновение с российскими военными. Часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. С грузинским наемником был проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению.
С 2014 г. возбуждено более 5300 дел против представителей военного и политического руководства киевского режима, членов радикальных националистических объединений, представителей силовых структур. Завершено предварительное следствие по 355 уголовным делам в отношении 496 обвиняемых. Суд вынес обвинительные приговоры в отношении 412 фигурантов, 32 из них получили пожизненные заключения.
29 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что российские спецподразделения идентифицировали более 4000 наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам посла, по ряду из них завершены заочные расследования. Мирошник подчеркнул, что все они будут нести ответственность за совершенные преступления.
18 сентября СК сообщил о возбуждении уголовного дела против наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана, принимавшего участие в боевых действиях в Курской области на стороне ВСУ. Иностранец подозревается в убийстве, приготовлении к покушению на убийство, умышленном уничтожении и повреждении имущества, насилии в отношении представителей власти и др. Следствие установило, что О’Брайан являлся инструктором ВСУ и сейчас принимает участие в конфликте.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.