Более 780 иностранных наемников привлекли к уголовной ответственности в России

В частности, в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Грузии Георгия Гоглидзе. По данным следствия, в апреле 2023 г. грузин приехал во Львовскую область Украины для прохождения военной подготовки. После его направили во временно оккупированный Украиной Славянск в ДНР, где он участвовал в конфликте за вознаграждение. При попытке перемещения группы наемников из ДНР в Луганскую народную республику (ЛНР) произошло боестолкновение с российскими военными. Часть наемников была ликвидирована, а часть, включая Гоглидзе, задержана. С грузинским наемником был проведен комплекс следственных действий, собран большой объем доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению.