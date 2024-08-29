В России идентифицировали более 4000 наемников ВСУ
Российские спецподразделения идентифицировали более 4000 наемников вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью агентству «РИА Новости».
«Сегодня более 4000 наемников точно идентифицированы, собраны по ним необходимые данные. По ряду из них завершены заочные расследования», – сказал он.
Мирошник добавил, что наемники все время будут находиться под пристальным вниманием. Он подчеркнул, что все они будут нести ответственность за совершенные преступления.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
В мае президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.
В июле стало известно, что Следственный комитет России намерен привлечь к ответственности более 700 наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Из них свыше 400 человек объявлены в международный розыск.