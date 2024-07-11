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СК намерен привлечь к ответственности более 700 иностранных наемников ВСУ

Ведомости

Следственный комитет (СК) России намерен привлечь к ответственности 714 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В международный розыск из них объявлены 422 лица», – говорится в сообщении по результатам оперативного совещания в Донецке, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

Ведомство отмечает, что недавно уголовные дела еще пяти наемников были направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Среди них – граждане Австралии, Алжира, США и Латвии. Следствие также получило информацию о том, что Украина организовала работу дипломатических представительств за рубежом, чтобы вербовать наемников. В сообщении указывается, что военное и политическое руководство страны создало информационные ресурсы в интернете для таких лиц.

Бастрыкин поручил продолжать работу по расследованию фактов наемничества. В СК отметили, что следствие значительно продвинулось в сборе сведений об иностранных бойцах.

Интернациональный легион ВСУ по привлечению добровольцев из разных стран был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. О создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В мае стало известно, что СК возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Они объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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