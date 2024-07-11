СК намерен привлечь к ответственности более 700 иностранных наемников ВСУ

Ведомство отмечает, что недавно уголовные дела еще пяти наемников были направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Среди них – граждане Австралии, Алжира, США и Латвии. Следствие также получило информацию о том, что Украина организовала работу дипломатических представительств за рубежом, чтобы вербовать наемников. В сообщении указывается, что военное и политическое руководство страны создало информационные ресурсы в интернете для таких лиц.