СК намерен привлечь к ответственности более 700 иностранных наемников ВСУ
Следственный комитет (СК) России намерен привлечь к ответственности 714 иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В международный розыск из них объявлены 422 лица», – говорится в сообщении по результатам оперативного совещания в Донецке, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
Ведомство отмечает, что недавно уголовные дела еще пяти наемников были направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Среди них – граждане Австралии, Алжира, США и Латвии. Следствие также получило информацию о том, что Украина организовала работу дипломатических представительств за рубежом, чтобы вербовать наемников. В сообщении указывается, что военное и политическое руководство страны создало информационные ресурсы в интернете для таких лиц.
Бастрыкин поручил продолжать работу по расследованию фактов наемничества. В СК отметили, что следствие значительно продвинулось в сборе сведений об иностранных бойцах.
Интернациональный легион ВСУ по привлечению добровольцев из разных стран был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. О создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. В мае стало известно, что СК возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, которые воевали на стороне ВСУ. Они объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.