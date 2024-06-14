Военный суд признал террористическим «Грузинский национальный легион»

22 апреля сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна. В марте 2022 г. они вступили в ряды «Грузинского национального легиона» в составе вооруженных сил Украины (ВСУ) «с целью получения материального вознаграждения». Айрапетян получил более 1 млн руб., а Рухая – свыше 1,5 млн руб.