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Военный суд признал террористическим «Грузинский национальный легион»

Ведомости

Южный окружной военный суд признал террористической организацией военизированное формирование «Грузинский национальный легион», участвующий в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Члены террористической организации причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам российских военнослужащих РФ и убийствам мирного населения.

«В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации "Грузинский национальный легион", – уточнили в спецслужбе (цитата по "РИА Новости").

Деятельность легиона запрещена на территории РФ.

22 апреля сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна. В марте 2022 г. они вступили в ряды «Грузинского национального легиона» в составе вооруженных сил Украины (ВСУ) «с целью получения материального вознаграждения». Айрапетян получил более 1 млн руб., а Рухая – свыше 1,5 млн руб.

16 мая стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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