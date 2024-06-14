Военный суд признал террористическим «Грузинский национальный легион»
Южный окружной военный суд признал террористической организацией военизированное формирование «Грузинский национальный легион», участвующий в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 г. под руководством Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Члены террористической организации причастны к организации диверсий и терактов на территории России, пыткам российских военнослужащих РФ и убийствам мирного населения.
«В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации "Грузинский национальный легион", – уточнили в спецслужбе (цитата по "РИА Новости").
Деятельность легиона запрещена на территории РФ.
22 апреля сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна. В марте 2022 г. они вступили в ряды «Грузинского национального легиона» в составе вооруженных сил Украины (ВСУ) «с целью получения материального вознаграждения». Айрапетян получил более 1 млн руб., а Рухая – свыше 1,5 млн руб.
16 мая стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.