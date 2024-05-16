Более 650 иностранных наемников стали фигурантами уголовных дел в России
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
«Следствие документирует все больше информации о действиях на стороне ВСУ наемников из разных стран: уголовное преследование осуществляется в отношении 658 иностранцев из 49 государств», – говорится в сообщении.
Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.
В СК также сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении двух наемников из Финляндии и Грузии – Топи Хухтала и Шота Деметрашвили. Обвиняемые заочно привлечены к уголовной ответственности.
7 мая в России объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали троих иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Речь о гражданине США Трое Оффенбекере, гражданине Израиля Денисе Десятнике, а также гражданине Молдавии Станиславе Гибадулине. Все трое были в составе Иностранного легиона ВСУ.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (погиб 561), из Канады – 1005 наемников (погибли 422), из Великобритании – 822 человека (погибли 360).
Интернациональный легион ВСУ по привлечению добровольцев из разных стран был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. О создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.