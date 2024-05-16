Более 650 иностранных наемников стали фигурантами уголовных дел в России

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (погиб 561), из Канады – 1005 наемников (погибли 422), из Великобритании – 822 человека (погибли 360).