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В России заочно арестовали троих иностранных наемников

Ведомости

В России объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали троих иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

Речь идет о гражданине США Трое Оффенбекере, гражданине Израиля Денисе Десятнике, а также гражданине Молдавии Станиславе Гибадулине. Все трое были в составе иностранного легиона ВСУ.

Наемникам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (погиб 561), из Канады – 1005 наемников (погибли 422), из Великобритании – 822 человека (погибли 360).

Интернациональный легион ВСУ по привлечению добровольцев из разных стран был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. О создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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