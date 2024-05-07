В России заочно арестовали троих иностранных наемников
В России объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали троих иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Речь идет о гражданине США Трое Оффенбекере, гражданине Израиля Денисе Десятнике, а также гражданине Молдавии Станиславе Гибадулине. Все трое были в составе иностранного легиона ВСУ.
Наемникам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
14 марта Минобороны РФ сообщало, что на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. По данным военного ведомства, лидером по числу отправившихся на Украину наемников является Польша. Из США на Украину прибыло 1113 человек, из которых погиб 491 наемник, из Грузии – 1042 боевика (погиб 561), из Канады – 1005 наемников (погибли 422), из Великобритании – 822 человека (погибли 360).
Интернациональный легион ВСУ по привлечению добровольцев из разных стран был создан после начала боевых действий на Украине в 2022 г. О создании объявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.