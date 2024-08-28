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Суд в Москве арестовал наемников ВСУ из Колумбии

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал граждан Колумбии Александера Анте и Хосе Арон Медина Аранда по делу о наемничестве, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Анте и Медина арестованы до 22 октября. Их подозревают по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

«Аргументы и факты» писали в июле этого года о колумбийских наемниках Хосе Ароне Медина Аранде и Александере Анте. Издание со ссылкой на колумбийские СМИ сообщало о пропаже мужчин в Каракасе в Венесуэле, куда, предположительно, они прибыли с территории Украины.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.

В мае пресс-служба Следственного комитета (СК) России сообщила, что более 650 иностранных наемников стали фигурантами уголовных дел в РФ. Отмечалось, что наемники были объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.

21 июля грузинский телеканал Rustavi 2 сообщил, что служба госбезопасности Грузии вызвала на допросы ряд наемников, воюющих на стороне ВСУ. Тогда на допрос были вызваны воюющие на Украине Надим Хмаладзе, Важа Цацадзе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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