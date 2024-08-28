Суд в Москве арестовал наемников ВСУ из Колумбии
Лефортовский суд Москвы арестовал граждан Колумбии Александера Анте и Хосе Арон Медина Аранда по делу о наемничестве, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Анте и Медина арестованы до 22 октября. Их подозревают по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.
«Аргументы и факты» писали в июле этого года о колумбийских наемниках Хосе Ароне Медина Аранде и Александере Анте. Издание со ссылкой на колумбийские СМИ сообщало о пропаже мужчин в Каракасе в Венесуэле, куда, предположительно, они прибыли с территории Украины.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.
В мае пресс-служба Следственного комитета (СК) России сообщила, что более 650 иностранных наемников стали фигурантами уголовных дел в РФ. Отмечалось, что наемники были объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.
21 июля грузинский телеканал Rustavi 2 сообщил, что служба госбезопасности Грузии вызвала на допросы ряд наемников, воюющих на стороне ВСУ. Тогда на допрос были вызваны воюющие на Украине Надим Хмаладзе, Важа Цацадзе.