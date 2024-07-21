Спецслужбы Грузии начали вызывать на допросы воюющих на стороне ВСУ граждан

22 апреля Верховный суд ДНР заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. Судом Рухая заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетян – на 14 лет.