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Спецслужбы Грузии начали вызывать на допросы воюющих на стороне ВСУ граждан

Ведомости

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии вызвала на допросы ряд наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщил телеканал Rustavi 2.

На допрос были вызваны воюющие на Украине Надим Хмаладзе, Важа Цацадзе. «Один из них, Лаша Чигладзе, уже предстал перед мировым судьей», – говорится в сообщении.

Предположительно, их будут допрашивать по делу о подготовке к госперевороту и терроризме. Подробности дела не уточняются, поскольку материалы находятся под статусом «секретно».

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. 

22 апреля Верховный суд ДНР заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. Судом Рухая заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетян – на 14 лет.

В апреле Следственный комитет России сообщил, что в розыск были объявлены более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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