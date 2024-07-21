Спецслужбы Грузии начали вызывать на допросы воюющих на стороне ВСУ граждан
Служба госбезопасности (СГБ) Грузии вызвала на допросы ряд наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом сообщил телеканал Rustavi 2.
На допрос были вызваны воюющие на Украине Надим Хмаладзе, Важа Цацадзе. «Один из них, Лаша Чигладзе, уже предстал перед мировым судьей», – говорится в сообщении.
Предположительно, их будут допрашивать по делу о подготовке к госперевороту и терроризме. Подробности дела не уточняются, поскольку материалы находятся под статусом «секретно».
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
22 апреля Верховный суд ДНР заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ. Судом Рухая заочно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет, Айрапетян – на 14 лет.
В апреле Следственный комитет России сообщил, что в розыск были объявлены более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.