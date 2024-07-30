В России заочно осуждены наемники из Грузии, Латвии и США
Граждане Грузии, Латвии и США заочно приговорены к срокам от 13 до 14 лет лишения свободы за участие в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
Виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) признаны грузин Шота Деметрашвили, латвиец Аниньш Атварс и американец Сент-Джон Майкл-Артур. Деметрашвили и Майкл-Артур получили по 14 лет лишения свободы, а Атварс – 13 лет.
По версии следствия, Деметрашвили и Атварс прибыли на Украину в 2022 г. в качестве наемников. Первый вступил в «Грузинский национальный легион» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а второй – в «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Там наемники прошли военную подготовку, а впоследствии участвовали в боях против военных ДНР, ЛНР и России.
Майкл-Артур прибыл на Украину в феврале 2022 г. в пункт «Интернационального легиона», чтобы участвовать в конфликте на стороне ВСУ. Он также прошел военную подготовку и с февраля 2022 по май 2024 г. выполнял приказы командиров вооруженного формирования. Его ежемесячное вознаграждение составляло не менее $1000.
После начала боевых действий на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Минобороны России в марте 2024 г. сообщило, что в конфликте на Украине принимают участие более 13 000 иностранцев, более 5900 их них погибли. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши – 2960 человек. Из Грузии прибыло 1042 боевика, из США – 1113, из Латвии – 190.
В апреле пресс-служба СКР сообщила, что в розыск объявлены более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, привлечены, в частности, граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.