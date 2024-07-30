В России заочно осуждены наемники из Грузии, Латвии и США

После начала боевых действий на Украине президент страны Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Минобороны России в марте 2024 г. сообщило, что в конфликте на Украине принимают участие более 13 000 иностранцев, более 5900 их них погибли. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши – 2960 человек. Из Грузии прибыло 1042 боевика, из США – 1113, из Латвии – 190.