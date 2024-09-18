СК возбудил дело против наемника ВСУ из Новой Зеландии

Речь идет о Джордане О’Брайане, который подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, приготовлении к покушению на убийство, умышленном уничтожение и повреждении имущества, насилии в отношении представителей власти и др. Следствие установило, что О’Брайан являлся инструктором ВСУ и сейчас принимает участие в конфликте.