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СК возбудил дело против наемника ВСУ из Новой Зеландии

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии, который принимал участие в боевых действиях в Курской области на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в ведомстве.

Речь идет о Джордане О’Брайане, который подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, приготовлении к покушению на убийство, умышленном уничтожение и повреждении имущества, насилии в отношении представителей власти и др. Следствие установило, что О’Брайан являлся инструктором ВСУ и сейчас принимает участие в конфликте.

По данным СК, О’Брайан и другие наемники, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области. После вторжения они совершали преступные действия, преследуя цель устрашения населения и нанесения ущерба. Следователи устанавливают местонахождение фигуранта и соучастников преступлений.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По последним данным, спецподразделения РФ идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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