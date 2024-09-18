СК возбудил дело против наемника ВСУ из Новой Зеландии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии, который принимал участие в боевых действиях в Курской области на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в ведомстве.
Речь идет о Джордане О’Брайане, который подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: убийстве, приготовлении к покушению на убийство, умышленном уничтожение и повреждении имущества, насилии в отношении представителей власти и др. Следствие установило, что О’Брайан являлся инструктором ВСУ и сейчас принимает участие в конфликте.
По данным СК, О’Брайан и другие наемники, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области. После вторжения они совершали преступные действия, преследуя цель устрашения населения и нанесения ущерба. Следователи устанавливают местонахождение фигуранта и соучастников преступлений.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По последним данным, спецподразделения РФ идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.