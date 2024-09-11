СК возбудил дело в отношении воевавшего в Курской области грузинского наемника

Наемник подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 318 и рядом других статей УК РФ. Он обвиняется в убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в применении насилия в отношении представителей власти, незаконном пересечении госграницы и наемничестве.