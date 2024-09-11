Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

СК возбудил дело в отношении воевавшего в Курской области грузинского наемника

Ведомости

Главное военное следственное управление возбудило дело в отношении грузинского наемника, который участвовал в боевых действиях на территории Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

Наемника зовут Ладо Гамсахурдия. По данным следствия, он длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для участия в конфликте на Украине, а также лично принимает в нем непосредственное участие в качестве наемника. Гамсахурдия и другие наемники незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области, уточнили в СК.

На территории региона Гамсахурдия действовал в целях дестабилизации деятельности органов власти и совершал преступные действия, направленные на убийство и покушение на жизнь гражданского населения. По данным СК, он применял стрелковое и крупнокалиберное оружие, взрывные устройства и военную технику.

Наемник подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 318 и рядом других статей УК РФ. Он обвиняется в убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в применении насилия в отношении представителей власти, незаконном пересечении госграницы и наемничестве.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По состоянию на конец августа российские спецподразделения идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных