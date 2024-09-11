СК возбудил дело в отношении воевавшего в Курской области грузинского наемника
Главное военное следственное управление возбудило дело в отношении грузинского наемника, который участвовал в боевых действиях на территории Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК).
Наемника зовут Ладо Гамсахурдия. По данным следствия, он длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наемников для участия в конфликте на Украине, а также лично принимает в нем непосредственное участие в качестве наемника. Гамсахурдия и другие наемники незаконно пересекли государственную границу России и вторглись на территорию Курской области, уточнили в СК.
На территории региона Гамсахурдия действовал в целях дестабилизации деятельности органов власти и совершал преступные действия, направленные на убийство и покушение на жизнь гражданского населения. По данным СК, он применял стрелковое и крупнокалиберное оружие, взрывные устройства и военную технику.
Наемник подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 318 и рядом других статей УК РФ. Он обвиняется в убийстве двух или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в применении насилия в отношении представителей власти, незаконном пересечении госграницы и наемничестве.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По состоянию на конец августа российские спецподразделения идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.