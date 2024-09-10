Американского наемника приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

5 сентября в пресс-службе прокуратуры Донецкой народной республики сообщили об объявлении в международный розыск грузинского наемника Георгия Руситашвили. По версии следствия, в период с февраля 2022 г. по июль 2024 г. он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За участие в боевых действиях он получил более 6,9 млн руб.