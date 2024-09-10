Американского наемника приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ
Наемника из США Майкла Малдонадо с позывным Zafer Ronin (Зафер Ронин) заочно приговорили в РФ к 14 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СК) в Тelegram-канале.
По версии следствия, в июле 2022 г. Малдонадо за деньги прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в бригаду ВСУ, чтобы в качестве наемника на воинской должности разведчика участвовать в конфликте.
«С июля 2022 г. по февраль 2024 г. Малдонадо, выполняя приказы вышестоящих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, чем способствовал поддержанию вооруженного конфликта», – сообщили в СК.
Фигурант объявлен в международный розыск.
5 сентября в пресс-службе прокуратуры Донецкой народной республики сообщили об объявлении в международный розыск грузинского наемника Георгия Руситашвили. По версии следствия, в период с февраля 2022 г. по июль 2024 г. он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За участие в боевых действиях он получил более 6,9 млн руб.