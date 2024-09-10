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Американского наемника приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Ведомости

Наемника из США Майкла Малдонадо с позывным Zafer Ronin (Зафер Ронин) заочно приговорили в РФ к 14 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СК) в Тelegram-канале.

По версии следствия, в июле 2022 г. Малдонадо за деньги прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в бригаду ВСУ, чтобы в качестве наемника на воинской должности разведчика участвовать в конфликте.

«С июля 2022 г. по февраль 2024 г. Малдонадо, выполняя приказы вышестоящих командиров, принимал непосредственное участие в боевых действиях против российских военнослужащих, чем способствовал поддержанию вооруженного конфликта», – сообщили в СК.

Фигурант объявлен в международный розыск.

5 сентября в пресс-службе прокуратуры Донецкой народной республики сообщили об объявлении в международный розыск грузинского наемника Георгия Руситашвили. По версии следствия, в период с февраля 2022 г. по июль 2024 г. он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника. За участие в боевых действиях он получил более 6,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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