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СК России возбудил дело против наемника из Грузии

Ведомости

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Бурудли подозревается в убийстве и покушении на убийство, теракте, наемничестве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконное пересечение госграницы России и др.

«Он и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ (вооруженные формирования Украины – формулировка используется СК для обозначения нелегитимности ВСУ) и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники в первой половине августа текущего года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области», – говорится в сообщении.

По сообщению СК РФ, после вторжения в регион «они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения». Отмечается, что сейчас следствием принимаются меры к установлению местонахождения Бурудли и его соучастников. 

После начала Россией военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

27 сентября прокуратура ДНР объявила в международный розыск двух граждан Франции и Грузии, которые подозреваются в участии в конфликте на стороне Украины. Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и гражданин Франции Гийом Андреони заочно обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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