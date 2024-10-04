СК России возбудил дело против наемника из Грузии
Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело против грузинского наемника Рати Бурудли, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Бурудли подозревается в убийстве и покушении на убийство, теракте, наемничестве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконное пересечение госграницы России и др.
«Он и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ (вооруженные формирования Украины – формулировка используется СК для обозначения нелегитимности ВСУ) и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники в первой половине августа текущего года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области», – говорится в сообщении.
По сообщению СК РФ, после вторжения в регион «они совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения». Отмечается, что сейчас следствием принимаются меры к установлению местонахождения Бурудли и его соучастников.
После начала Россией военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
27 сентября прокуратура ДНР объявила в международный розыск двух граждан Франции и Грузии, которые подозреваются в участии в конфликте на стороне Украины. Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и гражданин Франции Гийом Андреони заочно обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте.