СК России возбудил дело против наемника из Грузии

«Он и иные представители наемнических формирований, действуя с представителями ВФУ (вооруженные формирования Украины – формулировка используется СК для обозначения нелегитимности ВСУ) и будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники в первой половине августа текущего года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вторглись на территорию Курской области», – говорится в сообщении.