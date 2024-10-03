Что известно о ситуации в Курской области на 3 октября

Российские силы также нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам механизированных бригад, бригад нацгвардии и территориальной обороны в районе Макеевки, Павловки, Перемоги, Великого Бобрика, Великой Чернетчины и др. За сутки потери ВСУ составили, как утверждается, более 300 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла свыше 19 850 человек. Операция ВС РФ продолжается.