Что известно о ситуации в Курской области на 3 октября

Что известно о ситуации в Курской области на 3 октябряВСУ пять раз пытались пересечь госграницу России в районе Нового Пути
Бои в Курской области идут уже почти два месяца – 59-й день. Российская группировка войск «Север» продолжает наступление, украинская сторона предпринимает попытки пересечь государственную границу. Ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников над Курской областью, а в общей сложности над четырьмя российскими регионами – 113 дронов.
«Ведомости» собрали все, что известно об обстановке в Курской области на 3 октября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжают ведение наступательных действий, сообщили в военном ведомстве. Российские силы поразили части механизированных, танковой, десантно-штурмовых бригад, а также бригад нацгвардии, морской пехоты и территориальной обороны в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.
Вооруженные силы Украины пять раз пытались пересечь государственную границу России в направлении Нового Пути. Российские военнослужащие не допустили этого – потери украинской стороны составили три боевые бронированные машины и автомобиль. С помощью авиации и артиллерии ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Меловый, Николо-Дарьино, Новоивановка и др.
Российские силы также нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам механизированных бригад, бригад нацгвардии и территориальной обороны в районе Макеевки, Павловки, Перемоги, Великого Бобрика, Великой Чернетчины и др. За сутки потери ВСУ составили, как утверждается, более 300 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла свыше 19 850 человек. Операция ВС РФ продолжается.
В регионе формируют отряд «БАРС-Курск»
Губернатор Курской области Алексей Смирнов осмотрел машины, которые в ближайшее время поступят в распоряжение отряда и других подразделений Вооруженных сил России. Всего к передаче готовят 38 единиц транспорта, в их числе – автомобили и автобусы. Предприятия региона обеспечили полное техобслуживание.
«Кстати, у некоторых машин есть особенная история. Один из автобусов, переданный из Кореневского района, пострадал от удара двух украинских дронов. Несмотря на повреждения, механики его восстановят и вскоре он будет в строю, готовый служить бойцам», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Украина отправила в Курскую область лучшие танки
Как сообщает журнал Forbes, Киев отправил в регион такую технику, как немецкие Leopard 2A6, шведские БМП CV90 и танки Strv 122. В публикации отмечается, что нападение на Курскую область в августе стало «рискованным шагом»: в то время как хорошо оснащенные подразделения наступали через российскую границу, военнослужащие вдоль линии фронта на востоке и юге Украины лишились «жизненно важного подкрепления».
«То, что украинские командиры готовы рискнуть своими последними Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области, говорит о важности, которую они придают вторжению в регион. Операция стоит Украине уязвимых городов и незаменимой техники», – говорится в статье.