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ВС России поразили обеспечивающие действия ВСУ энергообъекты

Ведомости

Российская армия нанесла поражение украинским энергообъектам, обеспечивавшим действия вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Атака была совершена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. Были также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 144 беспилотника самолетного типа, 122 из которых – за пределами зоны проведения специальной военной операции.

27 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. По данным Минобороны РФ, цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты – поражены. 17 сентября российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Конфликт обострился после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа: с тех пор на территории региона ведутся бои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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