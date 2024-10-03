ВС России поразили обеспечивающие действия ВСУ энергообъекты

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Конфликт обострился после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа: с тех пор на территории региона ведутся бои.