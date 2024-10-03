ВС России поразили обеспечивающие действия ВСУ энергообъекты
Российская армия нанесла поражение украинским энергообъектам, обеспечивавшим действия вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Атака была совершена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. Были также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 144 беспилотника самолетного типа, 122 из которых – за пределами зоны проведения специальной военной операции.
27 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. По данным Минобороны РФ, цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты – поражены. 17 сентября российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Конфликт обострился после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа: с тех пор на территории региона ведутся бои.