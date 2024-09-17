Минобороны сообщило о поражении объектов энергетики Украины
Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Для ударов по объектам привлекалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо объектов энергетики, ВС РФ поразили места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 145 районах.
За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд HIMARS и 36 дронов. Подразделения группировок войск «Южная» и «Восток» заняли более выгодные рубежи, а подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток напряженности конфликт приобрел после вторжения ВСУ в Курскую область. Бои на территории региона продолжаются с 6 августа.