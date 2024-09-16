Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

Тогда в Минобороны подчеркивали, что расширение численности армии будет происходить за счет граждан, которые желают служить по контракту. В оборонном ведомстве также поясняли, что решение принято в связи с нарастанием угроз со стороны НАТО: члены военного блока значительно увеличили военное присутствие вдоль российских границ, они активно размещают ударные вооружения, а также дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО).