Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащихПрежде численность Вооруженных сил составляла 1 320 000 военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», – говорится в документе.
Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 г. Правительству РФ поручено предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований.
Таким образом, штатная численность ВС РФ увеличена на 38 000 единиц, в том числе на 180 000 военнослужащих. В предыдущий раз штатная численность ВС выросла в декабре 2023 г. – до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
Тогда в Минобороны подчеркивали, что расширение численности армии будет происходить за счет граждан, которые желают служить по контракту. В оборонном ведомстве также поясняли, что решение принято в связи с нарастанием угроз со стороны НАТО: члены военного блока значительно увеличили военное присутствие вдоль российских границ, они активно размещают ударные вооружения, а также дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО).