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Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России вечером 27 сентября нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, цели достигнуты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.  

Об атаке «Кинжалами» накануне сообщали украинские СМИ со ссылкой воздушные силы республики.   

С 21 по 27 сентября ВС РФ нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе беспилотниками и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», сообщало ранее оборонное ведомство. В результате атак российские силы поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.

ВС РФ также ударили ракетами «Кинжал» по объектам на Украине в период с 31 августа по 6 сентября. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщало Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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