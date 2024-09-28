Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

С 21 по 27 сентября ВС РФ нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе беспилотниками и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», сообщало ранее оборонное ведомство. В результате атак российские силы поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.