Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России вечером 27 сентября нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, цели достигнуты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Об атаке «Кинжалами» накануне сообщали украинские СМИ со ссылкой воздушные силы республики.
С 21 по 27 сентября ВС РФ нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе беспилотниками и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», сообщало ранее оборонное ведомство. В результате атак российские силы поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.
ВС РФ также ударили ракетами «Кинжал» по объектам на Украине в период с 31 августа по 6 сентября. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщало Минобороны РФ.