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Вооруженные силы России взяли под контроль Мариновку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Мариновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны во время ежедневного брифинга по проведению спецоперации.

Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр». Кроме того, за неделю они взяли под контроль Украинск. Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение недели взяты под контроль населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР.

С 21 по 27 сентября ВС РФ нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе беспилотниками и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». В результате атак российские силы поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов и воинскому эшелону с западным вооружением и техникой.

Российские силы также поразили цеха производства и места хранения дронов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ. В течение недели подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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