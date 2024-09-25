Дюмин спрогнозировал скорое освобождение Курской области

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В Киеве назвали предложение Москвы ультиматумом и отвергли его. В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФа подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. При этом в Кремле исключили начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.