Дюмин спрогнозировал скорое освобождение Курской области

Дюмин спрогнозировал скорое освобождение Курской областиБои с ВСУ в регионе продолжаются уже более 50 дней
Российская территория в ближайшее время будет освобождена от украинских военных. Об этом заявил секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, пишет ТАСС.
По словам Дюмина, для этого есть план Генштаба. Российские военные проявляют мужество, нет сомнения, что противник будет выдавлен из Курской области, подчеркнул он.
«Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – сказал Дюмин.
26 сентября Дюмин принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам экспорта. Заседание открыл президент России Владимир Путин.
Бои в Курской области продолжаются 51-й день. Украинские войска вторглись в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу. За последние сутки они ликвидировали два танка Leopard.
24 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что российские военные вытеснили ВСУ из 12 сел в Курской области. 23 сентября Алаудинов заявлял, что ВСУ больше не располагают ресурсом для прорыва к Курской атомной электростанции (АЭС). По его словам, украинская армия не оставила попыток «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но в то же время она «прекрасно понимает», что уже не сможет выполнить изначально поставленную задачу – так называемый блицкриг.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В Киеве назвали предложение Москвы ультиматумом и отвергли его. В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФа подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. При этом в Кремле исключили начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.
23 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе Киеву на вторжение в Курскую область. Он выразил уверенность, что «все понесут суровое наказание за то, что произошло». 5 сентября Путин назвал священным долгом российских военных выбить ВСУ из Курской области и надежно защитить граждан. Путин добавил, что цель противника заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» и остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось.