Алаудинов исключил возможность прорыва ВСУ к Курской АЭС
У ВСУ больше нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Об этом заявил «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных», – сказал он.
По словам Алаудинова, ВСУ не оставили попытки «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но в то же время они «прекрасно понимают», что уже не смогут выполнить изначально поставленную задачу – так называемый блицкриг.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Алаудинов утверждал, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом.
В конце августа Курскую АЭС посетил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он объяснил свой визит тем, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента. Гросси отметил, что станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме», и подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.