Алаудинов исключил возможность прорыва ВСУ к Курской АЭС

«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных», – сказал он.