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Алаудинов исключил возможность прорыва ВСУ к Курской АЭС

Ведомости

У ВСУ больше нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Об этом заявил «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов. 

«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской атомной станции. Потому что действительно уже за этот период, пока мы остановили, удержали противника, уже выросли несколько эшелонов и линий обороны, полностью хорошо подготовленных, оборудованных», – сказал он. 

По словам Алаудинова, ВСУ не оставили попытки «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но в то же время они «прекрасно понимают», что уже не смогут выполнить изначально поставленную задачу – так называемый блицкриг.

Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Алаудинов утверждал, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа, чтобы выйти на переговоры со своим ультиматумом.

В конце августа Курскую АЭС посетил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он объяснил свой визит тем, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента. Гросси отметил, что станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме», и подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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