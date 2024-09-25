Что известно о ситуации в Курской области на 25 сентября

«В условиях брошенных нам вызовов каждому из нас важно помнить о стойкости и мужестве наших предков. Их подвиги напоминает нам о том, какой ценой была завоевана Победа. Сегодня мы снова должны сплотиться и поддерживать друг друга. Только так победим!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале.