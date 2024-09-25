Что известно о ситуации в Курской области на 25 сентябряРоссийские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу
Бои в Курской области продолжаются 51-й день. Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу. За последние сутки они ликвидировали два танка Leopard. Президент Украины Владимир Зеленский выступает против переговоров с Россией, на что в Кремле заявили, что этот шаг – «фатальная ошибка».
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 25 сентября.
Сводка от Минобороны
Подразделения группировки «Север» продолжили наступление на данном направлении, сообщили в военном ведомстве. За последние сутки они нанесли поражение ряду частей бригад ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. «Север», в частности, отразил две контратаки украинских военнослужащих в направлении Любимовки.
Вооруженные силы с помощью авиации и артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу вблизи Нового Пути. Российские силы также поразили скопления живой силы ряда украинских бригад в районах Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Кругленького, Мартыновки и других населенных пунктов. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам бригад нацгвардии, территориальной обороны, механизированных и десантно-штурмовых бригад.
За сутки потери ВСУ на данном направлении составили более 300 военнослужащих и семи единиц техники, в том числе два танка Leopard. По последним данным, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 17 000 человек. Операция Вооруженных сил России в регионе продолжается.
Курску – 992 года
Губернатор Курской области Алексей Смирнов поздравил курян с праздником. Он назвал Курск «городом-крепостью», который всегда был форпостом России и защищал территорию страны. В честь Дня города и в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, глава региона возложил цветы к Вечному огню.
«В условиях брошенных нам вызовов каждому из нас важно помнить о стойкости и мужестве наших предков. Их подвиги напоминает нам о том, какой ценой была завоевана Победа. Сегодня мы снова должны сплотиться и поддерживать друг друга. Только так победим!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Зеленский выступил против переговоров с Россией
Выступая на заседании Совбеза ООН, президент Украины заявил, что конфликт на Украине нельзя урегулировать путем переговоров. «Россию можно только принудить к миру», – сказал он.
Зеленский в очередной раз призвал поддержать его «формулу мира» и выступил за проведение второго саммита мира по Украине. Принять участие в процессе урегулирования он пригласил США, Китай, Бразилию и ряд других стран Азии и Латинской Америки. Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый «план победы» над Россией президенту США Джо Байдену.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию украинской стороны «фатальной ошибкой» и «глубочайшим заблуждением». По его словам, эти высказывания будут иметь последствия для Киева. Песков отметил, что Россия – сторонница мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед спецоперацией.