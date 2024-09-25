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Что известно о ситуации в Курской области на 25 сентября

Российские военнослужащие пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу
Екатерина Дорофеева
Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои в Курской области продолжаются 51-й день. Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу. За последние сутки они ликвидировали два танка Leopard. Президент Украины Владимир Зеленский выступает против переговоров с Россией, на что в Кремле заявили, что этот шаг – «фатальная ошибка».

«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 25 сентября.

Сводка от Минобороны

Подразделения группировки «Север» продолжили наступление на данном направлении, сообщили в военном ведомстве. За последние сутки они нанесли поражение ряду частей бригад ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово. «Север», в частности, отразил две контратаки украинских военнослужащих в направлении Любимовки.

Вооруженные силы с помощью авиации и артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу вблизи Нового Пути. Российские силы также поразили скопления живой силы ряда украинских бригад в районах Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Кругленького, Мартыновки и других населенных пунктов. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам бригад нацгвардии, территориальной обороны, механизированных и десантно-штурмовых бригад.

За сутки потери ВСУ на данном направлении составили более 300 военнослужащих и семи единиц техники, в том числе два танка Leopard. По последним данным, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 17 000 человек. Операция Вооруженных сил России в регионе продолжается.

Курску – 992 года

Губернатор Курской области Алексей Смирнов поздравил курян с праздником. Он назвал Курск «городом-крепостью», который всегда был форпостом России и защищал территорию страны. В честь Дня города и в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, глава региона возложил цветы к Вечному огню.

«В условиях брошенных нам вызовов каждому из нас важно помнить о стойкости и мужестве наших предков. Их подвиги напоминает нам о том, какой ценой была завоевана Победа. Сегодня мы снова должны сплотиться и поддерживать друг друга. Только так победим!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил против переговоров с Россией

Выступая на заседании Совбеза ООН, президент Украины заявил, что конфликт на Украине нельзя урегулировать путем переговоров. «Россию можно только принудить к миру», – сказал он.

Зеленский в очередной раз призвал поддержать его «формулу мира» и выступил за проведение второго саммита мира по Украине. Принять участие в процессе урегулирования он пригласил США, Китай, Бразилию и ряд других стран Азии и Латинской Америки. Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый «план победы» над Россией президенту США Джо Байдену. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию украинской стороны «фатальной ошибкой» и «глубочайшим заблуждением». По его словам, эти высказывания будут иметь последствия для Киева. Песков отметил, что Россия – сторонница мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед спецоперацией.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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