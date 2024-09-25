Зеленский выступил против переговоров с Россией

ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. The Times писала, что в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.