Зеленский выступил против переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров.
«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Зеленский вновь призвал поддержать его так называемую «формулу мира» и выступил за проведение второго саммита мира по Украине. Принять участие в процессе урегулирования он пригласил США, Китай, Бразилию и ряд других стран Азии и Латинской Америки.
Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену. При этом украинский лидер подчеркивал, что это предложение направлено на укрепление ВСУ, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.
ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. The Times писала, что в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.
В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. При этом в Кремле исключили начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.