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Зеленский выступил против переговоров с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров.

«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Зеленский вновь призвал поддержать его так называемую «формулу мира» и выступил за проведение второго саммита мира по Украине. Принять участие в процессе урегулирования он пригласил США, Китай, Бразилию и ряд других стран Азии и Латинской Америки.

Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену. При этом украинский лидер подчеркивал, что это предложение направлено на укрепление ВСУ, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.

ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России не предполагается. The Times писала, что в плане также есть пункты о гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжении боев в Курской области, запросе на «специфическое» современное оружие и финансовой помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. При этом в Кремле исключили начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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