Le Monde: в ЕС считают переговоры об урегулировании на Украине неизбежными
Ситуация на фронте, выборы президента США и другие факторы заставляют президента Украины Владимира Зеленского и западные страны изучать способы урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщила Le Monde со ссылкой на источники.
«Переговоры рано или поздно начнутся, потому что обстановка на фронте сложная, а украинцы измотаны», – отметил министр иностранных дел одной из европейских стран.
Другой собеседник издания уточнил, что до чего-то конкретного еще далеко, но люди начинают задумываться о том, что будет завтра.
24 сентября Зеленский в интервью телеканалу ABC News сообщил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта. При этом, по его словам, план направлен на укрепление украинских сил, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.
ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Ожидается, что на этой неделе президент Украины представит свой план президенту США Джо Байдену.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.