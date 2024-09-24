Песков: спецоперация на Украине завершится при достижении целей России

24 сентября Зеленский в интервью телеканалу ABC News сообщил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта.