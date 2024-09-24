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Песков: спецоперация на Украине завершится при достижении целей России

Так он ответил на слова Зеленского о скором завершении конфликта
Ведомости

Спецоперация на Украине завершится, когда Россия достигнет поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором завершении конфликта.

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена», – уточнил Песков.

24 сентября Зеленский в интервью телеканалу ABC News сообщил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта.

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис должна состояться 26 сентября. Президент Украины собирается представить им так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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