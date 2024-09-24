Песков: спецоперация на Украине завершится при достижении целей России

Песков: спецоперация на Украине завершится при достижении целей РоссииТак он ответил на слова Зеленского о скором завершении конфликта
Спецоперация на Украине завершится, когда Россия достигнет поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о скором завершении конфликта.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена», – уточнил Песков.
24 сентября Зеленский в интервью телеканалу ABC News сообщил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта.
Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис должна состояться 26 сентября. Президент Украины собирается представить им так называемый «план победы», включающий четыре основных пункта: гарантии безопасности для Украины от Запада, продолжение боев в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международную финансовую помощь Киеву.
Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом России Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.