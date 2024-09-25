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Politico: Украина рассчитывает на Индию в достижении мирного соглашения с РФ

Ведомости

Украина рассчитывает на премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве посредника достижении мирного соглашения с РФ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Моди в вечером 23 сентября в Нью-Йорке, два лидера и их окружение обсудили пути достижения мирного соглашения. По словам собеседника издания, «Индия – большая надежда Киева на достижение мирного договора, с которым он сможет жить».

По данным источника, в ходе летних переговоров с Киевом Моди ясно дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс в некоторых вопросах, чтобы положить конец натиску Москвы, любые предложения по прекращению конфликта не должны включать передачу России территорий.

Индия, возможно, единственный мировой игрок, который может сыграть роль посредника – или, по крайней мере, единственный, кто способен убедительно представить себя в качестве нейтральной стороны по отношению как к Москве, так и к Киеву, отмечает Politico.

В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и на Украину, где встречался с лидерами стран. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.

12 сентября президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит пройдет 22-24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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