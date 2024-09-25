Politico: Украина рассчитывает на Индию в достижении мирного соглашения с РФ
Украина рассчитывает на премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве посредника достижении мирного соглашения с РФ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По данным источника, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Моди в вечером 23 сентября в Нью-Йорке, два лидера и их окружение обсудили пути достижения мирного соглашения. По словам собеседника издания, «Индия – большая надежда Киева на достижение мирного договора, с которым он сможет жить».
По данным источника, в ходе летних переговоров с Киевом Моди ясно дал понять, что, хотя Украине неизбежно придется пойти на компромисс в некоторых вопросах, чтобы положить конец натиску Москвы, любые предложения по прекращению конфликта не должны включать передачу России территорий.
Индия, возможно, единственный мировой игрок, который может сыграть роль посредника – или, по крайней мере, единственный, кто способен убедительно представить себя в качестве нейтральной стороны по отношению как к Москве, так и к Киеву, отмечает Politico.
В августе премьер-министр Индии Нарендра Моди совершал визиты в Россию и на Украину, где встречался с лидерами стран. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии саммит по установлению мира на Украине до ноябрьских выборов в США. Премьер-министр тогда заявил, что урегулирование конфликта может быть достигнуто только через дипломатию и он готов содействовать этому, но конкретного решения по проведению саммита в Индии им озвучено не было.
12 сентября президент России Владимир Путин предложил провести отдельную двустороннюю встречу с Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Саммит пройдет 22-24 октября.