Зеленский предложил Моди провести саммит по Украине в Индии до выборов в США
Индийский премьер-министр Нарендра Моди во время недавнего визита в Киев получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение провести второй саммит мира в Индии. Об этом пишет пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, Зеленский намерен организовать саммит мира по Украине до выборов президента США, которые состоятся в ноябре. Но, как сообщают источники, премьер-министр пока не согласился провести эту встречу в Индии.
Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.
Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта, но представителей от РФ на него не пригласили. По итогам мероприятия была подготовлена декларация, в том числе содержащая пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. Индия этот документ не подписала.