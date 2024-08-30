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Зеленский предложил Моди провести саммит по Украине в Индии до выборов в США

Ведомости

Индийский премьер-министр Нарендра Моди во время недавнего визита в Киев получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение провести второй саммит мира в Индии. Об этом пишет пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Зеленский намерен организовать саммит мира по Украине до выборов президента США, которые состоятся в ноябре. Но, как сообщают источники, премьер-министр пока не согласился провести эту встречу в Индии.

Моди посещал Киев 23 августа по приглашению президента Украины. Этой поездке предшествовали визиты премьер-министра в Польшу и Москву, где он также выступал за мирное разрешение конфликта. Моди на встрече с Зеленским заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта может быть достигнуто только через диалог и дипломатию и Индия готова содействовать установлению мира.

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта, но представителей от РФ на него не пригласили. По итогам мероприятия была подготовлена декларация, в том числе содержащая пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. Индия этот документ не подписала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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