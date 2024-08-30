Зеленский предложил Моди провести саммит по Украине в Индии до выборов в США

Россия ведет специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 г. В июне этого года в Швейцарии состоялся инициированный Киевом саммит по теме решения российско-украинского конфликта, но представителей от РФ на него не пригласили. По итогам мероприятия была подготовлена декларация, в том числе содержащая пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. Индия этот документ не подписала.