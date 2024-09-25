«Внимание, ракетная опасность!» Жители Курска привыкают к сиренам и взаимопомощи

За полчаса до отправления поезда в Москву из динамиков вокзала объявляют об отправлении поезда до Белгорода – из Москвы. Я вспомнил, что моя знакомая врач Дарья делилась еще месяц назад, когда мы сидели с ней в кафе в центре Курска: «Знаешь, раньше я думала – Белгород, то, что там происходит, так далеко от Курска. Где-то в другой жизни. Пока не почувствуешь, не поймешь».