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В Кремле назвали позицию Зеленского по мирным переговорам фатальной ошибкой

По словам Пескова, принудить Россию к окончанию спецоперации невозможно
Ведомости

Отсутствие намерений президента Украины Владимира Зеленского приступать к мирным переговорам с РФ является фатальной ошибкой и глубочайшим заблуждением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия – сторонница мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией.

«Но без достижения этих целей принудить Россию [к миру] невозможно», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров. По его словам, «Россию можно только принудить к миру». Согласно ожиданиям, украинский лидер представит так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену на этой неделе. Зеленский подчеркивал, что это предложение направлено на укрепление украинской армии, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Запад не позволит Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на принципах устава ООН. Глава российского МИДа считает, что люди, которые пришли к власти на Украине в результате госпереворота и начали запрещать русский язык, «не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию». Москва видит в этом причины, не позволяющие Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов устава.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта, в числе которых – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В сентябре Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. Но Москва исключила начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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