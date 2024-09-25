В Кремле назвали позицию Зеленского по мирным переговорам фатальной ошибкой

24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров. По его словам, «Россию можно только принудить к миру». Согласно ожиданиям, украинский лидер представит так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену на этой неделе. Зеленский подчеркивал, что это предложение направлено на укрепление украинской армии, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.