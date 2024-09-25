Лавров: Запад не допустит справедливых переговоров Украины и России
Запад не позволит Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на принципах устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
По его словам, те, кто пришел к власти на Украине в результате госпереворота и начали запрещать русский язык, «не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию».
«Именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов устава», – подчеркнул Лавров.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В сентябре российский лидер на пленарной сессии ВЭФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине на основе согласованных в Стамбуле документов. При этом в Кремле исключили начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут выбиты украинские войска.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН 24 сентября, заявил, что конфликт на Украине не может быть урегулирован путем переговоров. По его словам, «Россию можно только принудить к миру». Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит так называемый «план победы» президенту США Джо Байдену. При этом украинский лидер подчеркивал, что это предложение направлено на укрепление ВСУ, а не на ускорение начала мирных переговоров с Россией.