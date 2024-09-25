Путин открыл заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «по понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас и в то же время все торговые процессы больше смещаются в сторону Юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может».