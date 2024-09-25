Путин открыл заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта
Президент России Владимир Путин открыл заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.
«Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами», – заявил Путин.
Президент добавил, что мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга, растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как БРИКС. Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю «большой семерки» и продолжает расти.
В рамках заседания предусмотрены доклады министра промышленности и торговли Антона Алиханова, исполнительного директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, а также обмен мнениями – но они, скорее всего, пройдут в закрытом режиме.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «по понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас и в то же время все торговые процессы больше смещаются в сторону Юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может».