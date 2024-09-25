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Путин открыл заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта

Ведомости

Президент России Владимир Путин открыл заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Одной из ключевых тем стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.

«Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами», – заявил Путин.

Президент добавил, что мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого глобального Юга, растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как БРИКС. Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю «большой семерки» и продолжает расти.

В рамках заседания предусмотрены доклады министра промышленности и торговли Антона Алиханова, исполнительного директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, а также обмен мнениями – но они, скорее всего, пройдут в закрытом режиме.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «по понятным причинам тема экспорта сейчас, когда действует целая система незаконных санкций против нас и в то же время все торговые процессы больше смещаются в сторону Юга, то здесь, конечно, полной публичности быть не может».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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