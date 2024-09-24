Алаудинов: российские военные вытеснили ВСУ из 12 курских сел

23 сентября Алаудинов заявлял, что ВСУ больше не располагают ресурсом для прорыва к Курской атомной электростанции (АЭС). По его словам, украинская армия не оставила попыток «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но в то же время она «прекрасно понимает», что уже не сможет выполнить изначально поставленную задачу – так называемый блицкриг.