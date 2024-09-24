Алаудинов: российские военные вытеснили ВСУ из 12 курских сел
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты из 12 ранее захваченных населенных пунктов, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
По словам военнослужащего, ВСУ понесли большие потери.
«Пытается [противник] каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», – сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).
23 сентября Алаудинов заявлял, что ВСУ больше не располагают ресурсом для прорыва к Курской атомной электростанции (АЭС). По его словам, украинская армия не оставила попыток «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но в то же время она «прекрасно понимает», что уже не сможет выполнить изначально поставленную задачу – так называемый блицкриг.
Боевые действия на территории Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинская армия вторглась в регион. В этом субъекте России действуют режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.