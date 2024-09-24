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Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» более 40 дней были в окружении под Мартыновкой

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Бойцы спецназа «Ахмат» более 40 дней находились в окружении под Мартыновкой в Курской области, рассказал «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

«На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника», – сказал он. Алаудинов добавил, что командование приняло решение эвакуировать раненых с этого участка.

До этого командир «Ахмата» сообщал, что в Курской области вывели из окружения группу российских военнослужащих, доступа к которым не было больше месяца. По его словам, сейчас бойцы находятся в госпиталях, часть из них отправили в больницы в Москву и другие регионы.

Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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