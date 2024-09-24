Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» более 40 дней были в окружении под Мартыновкой

«На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника», – сказал он. Алаудинов добавил, что командование приняло решение эвакуировать раненых с этого участка.