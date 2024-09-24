Алаудинов: бойцы спецназа «Ахмат» более 40 дней были в окружении под Мартыновкой
Бойцы спецназа «Ахмат» более 40 дней находились в окружении под Мартыновкой в Курской области, рассказал «РИА Новости» замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
«На одном из участков, непосредственно рядом с Мартыновкой, мы завели своих бойцов, и эти ребята 41 день, уже можно считать, что находятся в полном окружении, и 41 день они бьются героически, уничтожая противника», – сказал он. Алаудинов добавил, что командование приняло решение эвакуировать раненых с этого участка.
До этого командир «Ахмата» сообщал, что в Курской области вывели из окружения группу российских военнослужащих, доступа к которым не было больше месяца. По его словам, сейчас бойцы находятся в госпиталях, часть из них отправили в больницы в Москву и другие регионы.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.