Алаудинов сообщил о выводе из окружения бойцов в Курской области
В Курской области вывели из окружения группу российских военнослужащих, доступа к которым не было больше месяца. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в видеообращении в своем Telegram-канале.
«В последние несколько дней у меня на участке шла работа, которую я не мог озвучить. Я выводил ребят с участка, где они пробыли под полным окружением больше месяца. Мы не имели возможности доступа к ним. Конечно, если бы захотели бросить позиции и уйти оттуда, то ушли бы. Но это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», – сказал он.
Сейчас бойцы находятся в госпиталях, часть из них отправили в больницы в Москву и другие регионы, уточнил Алаудинов. Район, в котором находились в окружении российские военные, не уточняется.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 19 сентября Алаудинов говорил, что ВСУ находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области.