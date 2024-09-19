Алаудинов: ВСУ находятся в тяжелом положении в Курской области

«Противник тоже оказывал на нас воздействие огневое, но ни одного места, где он мог даже хотя бы на 100 м продвинуться, у него нет. Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», – сообщил он. Алаудинов также рассказал об обстановке в направлении населенных пунктов Рыльск и Льгов. По его словам, ВСУ пытались «продавиться» на двух участках.