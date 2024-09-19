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Алаудинов: ВСУ находятся в тяжелом положении в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«Противник тоже оказывал на нас воздействие огневое, но ни одного места, где он мог даже хотя бы на 100 м продвинуться, у него нет. Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», – сообщил он. Алаудинов также рассказал об обстановке в направлении населенных пунктов Рыльск и Льгов. По его словам, ВСУ пытались «продавиться» на двух участках.

19 сентября Алаудинов сообщил, что российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. До этого ВС РФ вернули под контроль около 10 населенных пунктов в регионе.

Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 950 военнослужащих.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен действующему главе США Джо Байдену, а также кандидатам на должность президента Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область якобы является первой частью этого плана. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США ознакомились с ним и считают, что он может сработать. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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