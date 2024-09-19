Алаудинов: ВСУ находятся в тяжелом положении в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
«Противник тоже оказывал на нас воздействие огневое, но ни одного места, где он мог даже хотя бы на 100 м продвинуться, у него нет. Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», – сообщил он. Алаудинов также рассказал об обстановке в направлении населенных пунктов Рыльск и Льгов. По его словам, ВСУ пытались «продавиться» на двух участках.
19 сентября Алаудинов сообщил, что российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области. До этого ВС РФ вернули под контроль около 10 населенных пунктов в регионе.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинские войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 950 военнослужащих.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен действующему главе США Джо Байдену, а также кандидатам на должность президента Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область якобы является первой частью этого плана. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США ознакомились с ним и считают, что он может сработать.