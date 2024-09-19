Что происходит в Курской области на 45-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 45-й день боевых действийРоссийские военные вернули контроль еще над двумя селами, противник несет потери
Бои российских военнослужащих с украинской армией в Курской области продолжаются на протяжении полутора месяцев. За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, включая танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Кроме того, было уничтожено три понтонных переправы. Также стало известно об освобождении новых населенных пунктов в регионе.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 19 сентября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки контратак противника в направлении Борок, Кремяного, Любимовки и Обуховки. Российские военнослужащие продолжают наступать.
В районах Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово нанесено поражение формированиям трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад, а также бригады нацгвардии и бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 20 человек убитыми и ранеными, один украинский военнослужащий попал в плен. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль.
При поддержке армейской авиации и огня артиллерии военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего. Потери украинской армии составили до 30 военных убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
Военные ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии, а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька. Атаки были совершены ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск.
Были атакованы районы сосредоточения в Сумской области и резервы четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады охраны, а также четырех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих.
Восстановлен контроль еще над двумя селами
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные восстановили контроль над населенными пунктами Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области.
«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», – сказал он в видеообращении, опубликованном поздним вечером 18 сентября.
Брянский депутат стал главой добровольческого отряда в приграничье
Депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны, теперь он – руководитель добровольческого отряда «Барс» («боевой армейский резерв страны»), созданного на территориях Курской, Белгородской и Брянской областей. В задачи группы войдет содействие военным в ходе контртеррористической операции.