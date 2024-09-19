Что происходит в Курской области на 45-й день боевых действий

Бои российских военнослужащих с украинской армией в Курской области продолжаются на протяжении полутора месяцев. За сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, включая танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Кроме того, было уничтожено три понтонных переправы. Также стало известно об освобождении новых населенных пунктов в регионе.