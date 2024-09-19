Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской области

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен действующему главе США Джо Байдену, а также кандидатам на должность президента Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область якобы является первой частью этого плана. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США ознакомились с ним и считают, что он может сработать.