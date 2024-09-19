Алаудинов сообщил о взятии под контроль двух сел в Курской области
Вооруженные силы (ВС) России вернули под контроль населенные пункты Дарьино и Николаево-Дарьино Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николаево-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», – сказал он в видеообращении.
Бои ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются полтора месяца. Украинский войска зашли в российский регион 6 августа, тогда же в Курской области ввели режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По заявлению Минобороны РФ, с начала августа потери украинской стороны на направлении превысили 14 600 человек.
11 сентября Алаудинов заявил, что российские военнослужащие вернули под контроль около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны сообщило о восстановлении контроля над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева есть «план победы над Россией» и в сентябре он будет представлен действующему главе США Джо Байдену, а также кандидатам на должность президента Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, заход ВСУ в Курскую область якобы является первой частью этого плана. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США ознакомились с ним и считают, что он может сработать.