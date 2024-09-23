Что известно о ситуации в Курской области на 23 сентября

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. Всего же с начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родственниками и близкими. За этот период сотрудники полиции также нашли 101 человека. В основном среди них были пожилые люди, которые вынужденно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.