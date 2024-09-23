Что известно о ситуации в Курской области на 23 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 23 сентябряОтражены две попытки ВСУ прорваться через границу России
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении. Украинская сторона за сутки потеряла более 340 человек и шесть единиц бронетехники. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 23 сентября.
Сводка Минобороны
При поддержке армейской авиации и артиллерии Вооруженные силы РФ, по сообщению Минобороны, отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери с украинской стороны составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля.
За сутки подразделения группировки войск «Север» отразили попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, один военный был взят в плен. Также уничтожено два автомобиля.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Малая Локня и Плехово. Российские авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Будивельное, Бруски, Глухов, Диброво, Журавка, Ободы, Павловка, Речки, Радьковка, Стукаловка, Сосновка, Сумы и Угроеды. За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей.
Над Курской областью был уничтожен летательный аппарат. Попытку атаки Киева удалось пресечь около 13:10 мск 23 сентября, сообщило министерство. В течение 23 сентября в регионе семь раз объявлялась ракетная опасность и опасность БПЛА.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что у ВСУ больше нет ресурса прорваться к Курской АЭС. По его словам , ВСУ не оставили попытки «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но в то же время они «прекрасно понимают», что уже не смогут выполнить изначально поставленную задачу – так называемый блицкриг.
О мирных жителях
Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников. Всего же с начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родственниками и близкими. За этот период сотрудники полиции также нашли 101 человека. В основном среди них были пожилые люди, которые вынужденно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова доложила, что следствие возбудило 36 уголовных дел об издевательствах над гражданским населением РФ со стороны украинских военных. Она также заявила о получении «огромного» количества обращений, связанных с преступлениями ВСУ. По словам Москальковой, с 5 августа (6 августа ВСУ вторглись в Курскую область) было получено 1118 обращений по вопросам защиты прав гражданских и военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Москалькова рассказала о вымогательстве со стороны ВСУ за выкуп попавших в плен российских бойцов.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство, совершенное организованной группой и общеопасным способом по мотивам политической ненависти) и ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт) в отношении украинских военных, которые причастны к расстрелу мирных жителей Курской области. По данным следствия, 8 августа украинские военные из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» на участке дороги Льгов – Погребки в Суджанском районе Курской области. В результате обстрела погиб один человек, двое пострадали. Один из автомобилей уничтожен, другой поврежден.
Вооруженные силы Украины прорвались через границу Курской области 6 августа. Впоследствии они смогли оккупировать часть Суджанского района вместе с райцентром, а также часть Кореневского, Беловского и Льговского районов. В области до сих пор продолжаются бои и обстрелы.