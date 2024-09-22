Захарова: ВСУ могут удерживать в «концлагере» в Судже до 120 человек

Захарову попросили подробнее рассказать о ее раннем заявлении о создании украинскими военными в российском приграничье подобия «концлагерей». Она уточнила, что такая информация основана на сообщениях от родственников жителей Курской области, которые «насильственно удерживаются боевиками киевского режима». Многих жителей, как утверждает Захарова, идентифицировали по видеороликам украинских и западных СМИ. По информации МИДа, есть несколько мест, куда «согнали» людей.