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Захарова: ВСУ могут удерживать в «концлагере» в Судже до 120 человек

Самый крупный может быть расположен в здании одного из соцучреждений
Ведомости

Украинские военные могут удерживать в здании одного из социальных учреждений города Суджа Курской области от 70 до 120 мирных жителей. Такие данные со ссылкой на свидетельства очевидцев привела в эфире «Комсомольской правды» официальной представитель МИД России Мария Захарова.

Захарову попросили подробнее рассказать о ее раннем заявлении о создании украинскими военными в российском приграничье подобия «концлагерей». Она уточнила, что такая информация основана на сообщениях от родственников жителей Курской области, которые «насильственно удерживаются боевиками киевского режима». Многих жителей, как утверждает Захарова, идентифицировали по видеороликам украинских и западных СМИ. По информации МИДа, есть несколько мест, куда «согнали» людей.

«Самый крупный "лагерь", вероятнее всего, расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживаются от 70 до 120 мирных жителей, в том числе пожилые граждане, женщины, люди с ограниченными возможностями», – сказала Захарова.

Со всеми собранными сведениями работают российские следственные органы, но исчерпывающие данные о пострадавших гражданских невозможно получить до полного освобождения территории, добавила она.

После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу. 

Репортаж из Курской области также выпустили журналисты австралийской службы новостей ABC News. Они сообщили, что школа в Судже служит местом для размещения тех, кто не смог эвакуироваться после прихода в российский регион ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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