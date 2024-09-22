Захарова: ВСУ могут удерживать в «концлагере» в Судже до 120 человекСамый крупный может быть расположен в здании одного из соцучреждений
Украинские военные могут удерживать в здании одного из социальных учреждений города Суджа Курской области от 70 до 120 мирных жителей. Такие данные со ссылкой на свидетельства очевидцев привела в эфире «Комсомольской правды» официальной представитель МИД России Мария Захарова.
Захарову попросили подробнее рассказать о ее раннем заявлении о создании украинскими военными в российском приграничье подобия «концлагерей». Она уточнила, что такая информация основана на сообщениях от родственников жителей Курской области, которые «насильственно удерживаются боевиками киевского режима». Многих жителей, как утверждает Захарова, идентифицировали по видеороликам украинских и западных СМИ. По информации МИДа, есть несколько мест, куда «согнали» людей.
«Самый крупный "лагерь", вероятнее всего, расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживаются от 70 до 120 мирных жителей, в том числе пожилые граждане, женщины, люди с ограниченными возможностями», – сказала Захарова.
Со всеми собранными сведениями работают российские следственные органы, но исчерпывающие данные о пострадавших гражданских невозможно получить до полного освобождения территории, добавила она.
После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу.
Репортаж из Курской области также выпустили журналисты австралийской службы новостей ABC News. Они сообщили, что школа в Судже служит местом для размещения тех, кто не смог эвакуироваться после прихода в российский регион ВСУ.