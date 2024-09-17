Кремль не получал обращений из Суджи об открытии гуманитарного коридора
В Кремле не знают об обращении родственников жителей Суджи Курской области, которые попросили власти открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу», – сказал Песков.
На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» и другие СМИ опубликовали коллективное письмо родственников жителей Суджи и Суджанского района. Люди попросили власти РФ и Украины, а также представителей МККК «содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения» и «начать переговоры об эвакуации».
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.