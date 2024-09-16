В 15-километровой зоне двух районов Курской области объявлена эвакуация
Эвакуация объявлена в населенных пунктах Рыльского и Хомутовского районов Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
По словам Смирнова, решение принял оперштаб. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот». Также губернатор заявил, что эвакуации подлежит 15-километровая зона, прилегающая к границе с Украиной.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября Алаудинов говорил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.