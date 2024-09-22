СК возбудил дело против причастных к расстрелам в Курской области военных ВСУ
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, которые причастны к расстрелу мирных жителей Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления «Северск», 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство, совершенное организованной группой и общеопасным способом по мотивам политической ненависти) и ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, 8 августа украинские военные из танка и стрелкового оружия обстреляли два гражданских автомобиля «ВАЗ» на участке дороги Льгов – Погребки в Суджанском районе Курской области. В результате обстрела погиб один человек, двое пострадали. Один из автомобилей уничтожен, другой поврежден. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все военные ВСУ, совершившие указанные преступления.
20 сентября СК РФ возбудил три дела против военнослужащих ВСУ за преступления на территории Курской области. Поводом для возбуждения дел стала атака беспилотником 16 сентября в Кореневском районе Курской области. В результате нападения два сотрудника «Россети центра» получили ранения. Кроме того, 18 сентября ВСУ обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. В тот же день украинские военные обстреляли село Ржава Большесолдатского района, в результате чего пострадали два мирных жителя.
6 августа ВСУ зашли на территорию российской Курской области. С тех пор в регионе продолжаются бои. В области введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.