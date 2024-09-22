СК возбудил дело против причастных к расстрелам в Курской области военных ВСУ

20 сентября СК РФ возбудил три дела против военнослужащих ВСУ за преступления на территории Курской области. Поводом для возбуждения дел стала атака беспилотником 16 сентября в Кореневском районе Курской области. В результате нападения два сотрудника «Россети центра» получили ранения. Кроме того, 18 сентября ВСУ обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. В тот же день украинские военные обстреляли село Ржава Большесолдатского района, в результате чего пострадали два мирных жителя.