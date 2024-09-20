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СК возбудил три дела против военных ВСУ за преступления в Курской области

Ведомости

Следственный комитет возбудил три дела против военнослужащих бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления на территории Курской области. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Дела возбуждены против военнослужащих из состава оперативно-тактического управления «Северск», 22-й и 61-й отдельных механизированных бригад, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также других подразделений ВСУ. Они обвиняются в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: покушение на убийство, совершенное организованной группой и общеопасным способом по мотивам политической ненависти, умышленное повреждение чужого имущества и террористический акт.

Поводом для возбуждения дел стала атака беспилотником от 16 сентября в Кореневском районе Курской области. В результате нападения два сотрудника «Россети центре» получили ранения. Они выполняли работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, 18 сентября ВСУ обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. В тот же день украинские военнослужащие обстреляли село Ржава Большесолдатского района, в результате чего пострадали два мирных жителя.

13 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» Дмитрия Красильникова. По данным следствия, в результате действий обвиняемого погибли и пострадали значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. В Курской области действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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