СК возбудил три дела против военных ВСУ за преступления в Курской области

Поводом для возбуждения дел стала атака беспилотником от 16 сентября в Кореневском районе Курской области. В результате нападения два сотрудника «Россети центре» получили ранения. Они выполняли работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, 18 сентября ВСУ обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. В тот же день украинские военнослужащие обстреляли село Ржава Большесолдатского района, в результате чего пострадали два мирных жителя.