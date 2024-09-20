СК возбудил три дела против военных ВСУ за преступления в Курской области
Следственный комитет возбудил три дела против военнослужащих бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления на территории Курской области. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.
Дела возбуждены против военнослужащих из состава оперативно-тактического управления «Северск», 22-й и 61-й отдельных механизированных бригад, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также других подразделений ВСУ. Они обвиняются в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: покушение на убийство, совершенное организованной группой и общеопасным способом по мотивам политической ненависти, умышленное повреждение чужого имущества и террористический акт.
Поводом для возбуждения дел стала атака беспилотником от 16 сентября в Кореневском районе Курской области. В результате нападения два сотрудника «Россети центре» получили ранения. Они выполняли работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, 18 сентября ВСУ обстреляли жилой дом и школу в населенном пункте Глушково. В тот же день украинские военнослужащие обстреляли село Ржава Большесолдатского района, в результате чего пострадали два мирных жителя.
13 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» Дмитрия Красильникова. По данным следствия, в результате действий обвиняемого погибли и пострадали значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. В Курской области действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.