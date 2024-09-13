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СК РФ возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области

Ведомости

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовные дела в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова за ряд преступлений в Курской области. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Красильников обвиняется по ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 105 (убийство), ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ст. 222, 222.1, 222.2 (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 322 (незаконное пересечение госграницы России). Он объявлен в розыск. Суд заочно избрал Красильникову меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, под его руководством военнослужащие 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также ряда других подразделений ВСУ 6 августа 2024 г. незаконно пересекли границу России и произвели ракетные удары и подрывы с использованием беспилотников жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства для препятствования эвакуации мирного населения из районов боевых действий в регионе.

В результате действий Красильникова погибли и пострадали значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт. Проживающие на территории области мирные жители вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства.

12 сентября СК возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, которые напали на мирных жителей Курской области.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. В Курской области действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. 12 сентября Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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