СК РФ возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области

По данным следствия, под его руководством военнослужащие 22-й механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также ряда других подразделений ВСУ 6 августа 2024 г. незаконно пересекли границу России и произвели ракетные удары и подрывы с использованием беспилотников жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства для препятствования эвакуации мирного населения из районов боевых действий в регионе.